Психоз войны 3 Андрей Окунь

10.01.2023, 15:23

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Прибывающие с украинского фронта домой ведут себя все опаснее для окружающих.

Боец спецназа «Витязь» Петр Мячин, дважды побывавший на войне в Украине, захотел в Рождество купить сигареты. Зашел в московский продуктовый, выложил на прилавок револьвер и попросил «Парламент Сохо». С собой у него было только 200 рублей, так что пачку, которая стоит на 19 рублей дороже, ветеран решил брать оружием: «Сигареты или пулю в лоб!». Продавщицы, смеясь, выбрали пулю. И тогда Петр, не оценив шутку, схватил пистолет и начал стрелять в потолок.

История закончилась тем, что его скрутили сотрудники полиции, прибывшие на место. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», и пусть в магазин договариваться за Мячина приезжали сослуживцы из «Витязя», нам эта история интересна другим.

Она продолжает тенденцию, которая начала формироваться уже после первых месяцев войны. Мужчины, прибывающие с украинского фронта домой, ведут себя все агрессивнее и опаснее для окружающих. Размахивают трофейным оружием, стреляют, дерутся и громко заявляют о своих правах.

История афганцев повторяется на наших глазах. Психически травмированные и брошенные государством воевавшие мужчины, увидев, что по сути никому на «гражданке» не нужны, хотят забрать то, что, по их мнению, заслужили кровью и потом.

Они думают, что все вокруг им должны за потери и жертвы, понесенные на войне. Они разочарованы блаженством и непосредственностью мирной жизни. Они морщатся, наблюдая, как отдыхают россияне, пока их товарищи погибают на чужой земле. К тому же реальность сильно отличается от тех райских кущ, которые им обещали за участие в продвижении «русского мира». Ни денег, ни славы, ни признания. Вот и приходится докупать сигареты, размахивая револьвером. И никто сейчас не даст гарантий, что ветераны украинской войны в какой-то момент не захотят большего.

И на этом фоне в российском правительстве не поддерживают инициативу о предоставлении участникам боевых действий дополнительной психологической помощи, называя такое предложение избыточным. К сожалению, ПТСР вернувшихся с войны от этого не исчезнет, а, вероятно, прольется кровавыми реками по российской земле.

Воспоминания об окопах и артобстрелах оголят нервы до предела и лишат сна. А бедность и всеобщая безнадега толкнут на то, чтобы доминировать с помощью оружия уже не в ларьках, а в целых городах. Ударный костяк бандформирований в 90-ые состоял как раз из афганцев, и пока все идет к тому, что в наши 20-ые воевавшим людям тоже найдут самое эффективное применение.

Андрей Окунь, t.me

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