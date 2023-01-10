Битва за Соледар: ЧВК «Вагнера» несет колоссальные потери 1 10.01.2023, 15:34

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Что на самом деле происходит на Бахмутском плацдарме.

Россияне уже несколько раз рапортовали о «взятии Соледара», который находится под Бахмутом. Вооруженные силы Украины эти заявления опровергают.

Что на самом деле происходит в Соледаре сайту Charter97.org рассказал украинский военный эксперт Александр Коваленко:

— Там очень сложная ситуация. На сегодняшний день Соледар россияне видят как трамплин для предстоящей оккупации Бахмута. Это такие северные ворота, через которые они могут зайти в город, но сначала им нужно с большими препятствиями захватить Соледар. Для этого они и бросили большое количество сил и средств.

В частности, речь идет о частной военной компании «Вагнера» Евгения Пригожина, который вынужден был часть своих подразделений отвести от восточной и южной части Бахмута и перекинуть под Соледар. Отмечу, что ЧВК состоит не только из зеков, но еще и наемников, скажем так, с опытом, бойцов другого качества. Это говорит о том, что у «Вагнера» сейчас имеется определенная нехватка ресурсов.

— Почему это говорит о нехватке ресурсов?

— Обычно они не используют профессиональных наемников в таких волнообразных бросках на какую-то из локаций. Речь идет о нехватке ресурсов. Кроме того, когда было произведено отведение, часть подразделений 7-ой десантно-штурмовой дивизии российских войск была переброшена для прикрытия тылов именно под Бахмутом. Выходит, какие-то позиции они оставили и попросили Минобороны РФ прикрыть тылы из-за нехватки ресурсов.

Весь их ресурс сейчас растрачивается именно в Соледаре. Они его абсолютно не жалеют, потому что видят перспективу оккупации города. Именно его они хотят преподнести на блюдечке с голубой каемочкой Путину в качестве демонстрации своей эффективности.

Ведь более чем полгода наступления на Бахмут принесло нулевой результат. Тем более, что за это время ВСУ была освобождена Харьковщина, правобережная Херсонщина и Николаевщина. Есть с чем сравнивать.

Получается, на Соледар они готовы бросать все: ЧВК «Вагнера», представителей первого и второго армейского корпуса так называемых «ЛНР» и «ДНР», российскую артиллерию, которая является такой пехотно-артиллерийской «навалой». Справиться с ней достаточно проблематично, особенно, когда враг не жалеет ресурса, хоть и несет колоссальные потери. Идут волна за волной. В общем, ситуация достаточно сложная.

— Есть ли угроза того, что россияне все-таки возьмут этот город?

— При самом худшем развитии событий — да, такое возможно. Тем не менее, стоит учитывать один момент. Затянут ли Вооруженные силы Украины «вагнеровцев» в изматывающие городские бои. Ведь именно в городских боях российские оккупанты никакие. Мариуполь, Попасная, Северодонецк показали, что городской бой — это не их вообще род деятельности.

Подчеркну, если будут именно затяжные городские бои, то россияне могут погрязнуть в Соледаре на продолжительное время и стремительной победы не будет. Если же будет принято решение выходить из Соледара, чтобы максимально сберечь личный состав, то таких боев не будет.

Хотя, конечно, вариант с затяжными боями в самом городе может сказаться на потенциале самого же «Вагнера», ресурс которого с виду не ограничен, но на самом деле мы можем констатировать, что там действительно имеется ограниченность.

Затяжные бои могут способствовать исчерпанию ресурса, а это закончится тем, что в какой-то момент россияне не смогут удерживать даже те позиции, которые заняли.

— Некоторые эксперты отмечают, что история с Бахмутом и Соледаром — авантюра, которая происходит из-за личных амбиций Пригожина. Как ВСУ могут воспользоваться подобным положением вещей?

— ВСУ уже им пользуются по полной программе. Бахмутский плацдарм целиком — это место, где российские оккупанты уже более полугода тратят колоссальный ресурс: человеческий, технический, артиллерийский, а также было использовано огромное количество снарядов, боеприпасов. Это действительно колоссальный ресурс, который можно было бы использовать на совершенно другом направлении.

К примеру, на правобережной Херсонщине сконцентрировать пять тысяч человек, перемолотых в мясорубке под Бахмутом, для наступления на Николаев, Кривой Рог. В Запорожской области могли сконцентрировать 10 тысяч и направить на направлении того же Запорожья.

Ресурс, который все эти полгода «шинковался» ВСУ под Бахмутом, мог бы быть использован где-то еще. Однако не был, благодаря этому успешно осуществлялись контрнаступательные действия ВСУ.

Можно сказать, что Бахмутский плацдарм — это своеобразная «черная дыра», которая затягивает российские ресурсы и не выпускает. Такая «донбасская Чернобаевка».

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