Более 100 дней жизни Солнца: В NASA создали потрясающий ролик 10.01.2023, 15:38

Новое видео создали из изображений космического аппарата SDO.

Центр космических полетов имени NASA имени Годдарда обнародовал видео, длительностью в 1 час, на котором можно увидеть 133 дня жизненной активности Солнца, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Из серии изображений, которые создали камеры космического аппарата Solar Dynamics Observatory (SDO) в NASA создали потрясающий видеоролик. Он длится всего 1 час, но за это время можно наблюдать, что происходило с нашим Солнцем в течение 133 дней.

Космический аппарат SDO отправился в космос еще в 2010 году, и его основная миссия по наблюдению за Солнцем длилась до 2015 года. Но в NASA решили продлить срок работы аппарата до 2030 года. SDO находится на высоте в 22 тысячи км над Землей и постоянно делает снимки солнечной поверхности и тех процессов, которые происходят в верхних слоях атмосферы звезды. Солнце делает полный оборот вокруг своей оси за 27 дней, а потому аппарат имеет возможность наблюдать за постоянными изменениями на Солнце.

На новом видео можно увидеть, что на Солнце постоянно что-то происходит, а поверхность звезды постоянно меняется. В частности, можно увидеть огромные петли из плазмы, которые изгибаются вдоль силовых линий магнитного поля звезды. Также здесь показаны солнечные вспышки и выбросы плазмы в космос, которые создают опасную космическую погоду.

Аппарат SDO также изучает внутреннюю часть Солнца, его магнитное поле и горячую плазму в солнечной короне. Каждый день космический аппарат создает примерно 70 тысяч изображений звезды, а общий объем данных достигает 1,5 терабайт. По словам ученых, благодаря Solar Dynamics Observatory у человечества есть самый большой набор данных о Солнце.

Наша родная звезда является желтым карликом, который появился задолго до появления Земли и масса Солнца составляет 99,8% массы всей Солнечной системы. Ученые считают, что Солнце проживет еще 4-5 млрд лет, прежде чем превратится в красного гиганта и взорвется сверхновой.

Но еще очень много тайн скрывает наша звезда, которые предстоит раскрыть. Хотя Солнце является источником жизненно важной энергии для Земли, оно также является и очень опасным объектом для нашей планеты.Солнечная активность и космическая погода, которая формируется вследствие эти процессов, влияют на всю Солнечную систему и конечно же на нашу планету. Например, те солнечные вспышки и выбросы плазмы, или корональные выбросы массы, могут серьезно повредить спутники, электрические сети и другую инфраструктуру на планете.

За все время работы аппарат SDO предоставил множество полезных научных данных, которые приближают ученых к полному пониманию того, что на самом деле происходит внутри и снаружи Солнца.

Кроме аппарата Solar Dynamics Observatory, за Солнцем ведут наблюдения аппарат SOHO, который работает с 1995 года и аппарат Parker, который работает с 2018 года. Последний является самым близким к Солнцу рукотворным объектом. А с 2020 года за нашей звездой также наблюдает и аппарат Solar Orbiter.

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