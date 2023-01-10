В оккупированном Крыму раздаются взрывы

В оккупированном Крыму раздаются взрывы1
- 10.01.2023, 15:41
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Оккупанты заявили о работе ПВО.
В последние дни, а то и месяцы, во временно оккупированном Крыму неспокойно.
Так и сегодня, 10 января, сразу в двух крупнейших городах слышны взрывы. Местные снимают видео, где в небе виден след от ракеты. Видео опубликовал телеграмм-канал «Perepichka News». По его данным, такое зрелище местные наблюдали из Симферополя.
На еще одном опубликованном видео виден черный дым в небе над городом. По данным опубликовавшего его паблика, кадры сделаны уже в Севастополе.
К слову, расстояние между Севастополем и Симферополем – 78 км.
Впоследствии местные пророссийские телеграммы-каналы начали публиковать новости, мол, дым в небе и ракеты – это следствие тренировки расчетов комплексов ПВО. Такие сейчас проходят в Севастополе. РосСМИ ссылаются на заявления губернатора города Михаила Развожаева.
Как ранее сообщал сайт Charter97.org, в Крыму начался беспрецедентный всплеск движения сопротивления против российской оккупации.