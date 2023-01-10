ГУБОПиК уничтожил паспорт и карту поляка задержанного в шредере 3 10.01.2023, 15:54

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Белорус рассказал о пытках и условиях содержания на Окрестина.

Бывший арестант рассказал «Вясне», какие методы пыток используют в ГУБОПиКе, как у задержанных уничтожают паспорта, об условиях содержания на Окрестина в декабре 2022 года и об инсценировке аварии для задержания сотрудника «Газпром Трансгаз Беларусь».

«Ты знаешь, что ты один из немногих, кто целый сюда приехал?»

Минчанина (имя не называется в целях безопасности) задержали в конце декабря прямо на рабочем месте в Минске.

«Сейчас во всех крупных предприятиях и больницах есть, так сказать, «замдиректора по безопасности». За несколько недель до задержания он вызывал меня к себе и указал на то, что у меня открытый аккаунт в фэйсбуке, где есть репосты, ссылки за 20-й год. Я аккаунт закрыл, а переписки не почистил».

В конце декабря мужчину снова вызвали к «замдиректора по безопасности», только в этот раз его ждали еще трое силовиков в гражданском.

«Там стоят три бойца в гражданке. Они сразу меня окружили, один из них показал удостоверение милиции, сказали, что они из ГУБОПиКа и забрали телефон. Сказали, что проедем к ним в «центр». Повели меня переодеваться, одели наручники и повели меня к машине. Посадили и мы, довольно мило беседуя, ехали к ним в «центр».

Они в это время листали мой телефон, телеграма там не было. Но они сразу нашли переписку с моими украинскими друзьями».

В личной переписке с друзьями силовики нашли репост из телеграм-канала. По словам мужчины, силовиков обрадовало наличие переписок на тему войны в Украине. При этом физическую силу против него не применяли:

«Когда мы заехали на территорию, они сказали, что-то типо: «Ты знаешь, что ты один из немногих, кто целый сюда приехал?»

«Неоднократно повторял, что все они за Россию»

«Они завели меня к начальнику. И сразу, что меня впечатлило, что в его кабинете на полстены был белорусский флаг, и еще полстены занимал российский флаг. По всему кабинету были развешаны бумажки и наклейки с буквой «Z», «V», георгиевские ленты, цвета эти… Там их так много было по всему кабинету. Они прямо пестрили.

Ему сразу показали мой телефон, эту переписку и он со мной диалоги вел: почему я за украинцев, может быть я тоже «фашист» и «нацист», если я за них. Мол, как можно писать, чтобы бомбили своих [белорусские аэродромы]. Я им сказал, что «моих» там нет — это российские войска, которые бомбят их [украинцев], почему они не могут бомбить в ответ. На что они мне показывали, что все мои друзья в Украине умрут. Показывал мне видео какое-то, что их ждет. Что они все «нацисты». Что в Украине все люди хотят скорее присоединиться к России, только «нацисты» эти мешают. И сказал, что он и все его сотрудники — русские. И что желто-голубой, как и БЧБ-флаг, я увижу только под ногами. Неоднократно повторял, что все они за Россию.

Говорил, мол, вот за что ты боролся, что ты хотел. Я сказал, что хотел, чтобы не было того, что есть сейчас — чтобы не вернулся 37-ой. Что вот мы не выиграли и получаем то, что получаем: вы сейчас на коне, а мы сейчас, все нормальные люди… Он злился, сказал, что омоновцев на меня вызовет».

Беседа длилась примерно 20-30 минут, после чего мужчину перевели в другой кабинет для записи «покаянного видео». Пока силовик печатал текст, мужчину посадили в капюшоне лицом к стене. Периодически сотрудник подходил к мужчине и спрашивал, участвовал ли он в протестах, показывал фотографии с его участием в мирных акциях протеста в 2020-ом году.

После этого сотрудник ГУБОПиКа продиктовал текст и сказал, что во время записи видео мужчине нельзя изменять слова иначе «будет плохо».

«Один из сотрудников достал зачем-то пистолет, передернул его и держал в руках»

После этого силовики решили поискать «исходники» фото и видео с протестов дома у мужчины.

«Привезли меня домой. Один из сотрудников достал зачем-то пистолет, передернул его и держал в руках. Я спросил у него, зачем ему пистолет. Он сказал, что может пригодиться. Открыла дверь жена с полуторагодовалым ребенком. Они залетели, вроде как вполне нормально. Собаки у меня стали гавкать, думал, хоть бы не застрелили. Собак увели, ребенок расплакался.

Они осматривали вещи, ноутбук искали. Флешки забрали, камеру GoPro. Протокола никакого не составляли. У жены сразу телефон забрали, подключили и что-то скачали, а потом вернули. В последствии они в него залезли».

После обыска мужчину отвезли в РУВД для составления протокола. Несмотря на репост с телеграм-канала его обвинили в «мелком хулиганстве» по ст. 19.1 КоАП. Между собой, по словам мужчины, силовики обсуждали, что по это дело по части КГБ из-за «помощи ВСУ».

До суда мужчину перевели в ИВС на Окрестина.

«Там есть знаменитая камера № 11. Она трехместная, я 12-ый зашел. Из 12 восемь были маргинальными личностями, то есть бомжи. Все вонючие, пахучие. Еще два вора были, я и еще один мужчина из-за ссоры бытовой. На следующий день мы позавтракали и нас повели на суд. На удивление, мне дали пять суток. Все удивились. Даже лейтенант, который там сидел, Он сказал, что за все время, сколько он водил — порядка пятиста приводов на суды — это первый раз, когда дали пять суток».

«По утру вычищали вшей из кофт — это была обязательная процедура»

После суда бывшего арестанта перевели в ЦИП на Окрестина:

«Камера для политических. Там шестиместная камера, я в ней был 28-ой. В основном все были «политические», только два асоциала, но они были после «прожарки» вроде. Три-четыре человека за свастику, остальные все «политические». Там вакуум. Туда ничего не приходит.

Условия в ЦИПе отвратительные. Хотя мне ребята сейчас рассказывают, что бывает еще хуже. Нас было 28 человек, кто-то приходит, кто-то уходит, но самое меньшее было 25 или 26 человек. У «политических» забирают куртки, у бомжей — нет. Наверное, чтобы они максимально несли на себе животных. Потому что клопов была тьма.

Свет не выключается никогда. Все спали на полу, ловили клопов друг у друга. По утру вычищали вшей из кофт — это была обязательная процедура. Было жарко, форточку пытались приоткрывать, а когда входишь — очень тепло и влажно. Ты потом привыкаешь, но если форточку приоткрываешь, то сразу сквознячок. Там все болеют, я пришел и все кашляли, а потом и я начал кашлять.

На кровати там не просто стеллажи, а железные пластины сваренные — на них просто так не полежишь, и спать невозможно. Ребята как-то пытались там устроиться: те, кто худее, пытался залазить спать.

Люди все культурные, приличные. Сразу свод правил мне зачитали: туалет чистит каждый за собой, после каждого захода умывает. Поэтому у нас особо не воняло.

Коротали дни за разговорами, знакомились друг с другом.

Еда — это отдельная тема. Может у них курсы есть какие специальные «Как испортить еду». Потому что это жесть. Манка, помимо того, что она на воде, на суперсоленая. Я такую манку никогда не ел, и есть ее невозможно. Супы, как правило, дают в обед. Они такие соленые, что ты просто плачешь. Вся еда такая мерзотная. Еще сарделька более-менее нормальная, но ее просто не могу, наверное, испортить на заводе. А если какая-то котлета, то… Она была с запахом курицы или рыбы, но кроме запаха в ней ничего не было. На третий день я заболел, затемпературил и не мог есть ничего.

Фельдшер каждое утро приходила и приносила таблетки, кому передавали. Но не все таблетки передавали, потому что ребята в первый день видели много таблеток, а на второй-третий уже их не было. Из государственных были антибиотик, активированный уголь, «Амбраксол», «Парацетамол». Ну и плюс ребятам приносили порошки, обезболивающие и жаропонижающие».

«Все его три документа уничтожили в шредере со словами «Поработал там, поработаешь тут»

«Со мной сидел Александр — айтишник. Еще один айтишник, которого якобы «сдали» в чате. Их нормально там по ногам били. У них жопы синие были.

Еще со мной сидел Алексей, который вернулся из Польшы. Он работал там и приехал к семье. Его родня из гомельской области, а он сразу поехал в Минск, где его и задержали. Он там собирался ехать к родне, но не успел. Его не били. Но в ГУБОПиКе все его три документа: паспорт, рабочий договор и карту поляка — уничтожили в шредере со словами: «Поработал там, поработаешь тут». Но кто-то еще рассказывал, что разорвали паспорт. Спросили, за что сидит, а он сказал, что выходил в Варшаве в 2020 году. Нашли репост у него какой-то в той же Варшаве.

Было еще видео с начальником управления какого-то из Белгазпрома. Сидел с ним. Его тоже не били. Но его, когда забирали, прям инсценировали для него аварию, чтобы он вышел. Там стояло ГАИ и, говорит, что пришел, а там вышли люди из Geely, которые якобы аварию совершили и его задержали. У него тоже нашли репост в переписке. Жене какую-то мелочь переслал с «Зеркала».

Музыканта уличного числа 30-го нам забросили. Он в Минске «Воины Света» [песня группы «Ляпис Трубецкой»] играл. Сказал, что какая-то девочка его засняла и в милицию видео отправила.

Еще один хлопец, вроде Алексей, я пришел, а он уже был в камере. Его должны были выпускать, но за час до этого пришли и забрали его. Там обычно когда следователь забирает, то забирают без вещей. И вот он через минут 20 пришел за вещами. И на вопрос «Уголовка?» он махнул головой и ушел.

Были еще братья, им по 13 или 15 суток дали. Одного сразу выпустили, а второго на три дня еще задержали. Он сказал, что сидел эти три дня в карцере. Они там были семеро и кто-то ему рассказывал, что до этого втроем в стакане их держали. Не выводили в туалет и говорили под себя ходить. Они там полтора-два дня стояли».

Самое неприятное, когда ночью ты лежишь, а в камеру еще двоих закидывают. Один радиолюбитель, а второй — зять репетитора [Евгения Ливянта], ему дали 10 или 12 суток. И мы лежим с ребятами на полу и понимаем, что это не заканчивается, все гребут, гребут, гребут. Маховик такой, видно так уже раскачался, что пацанам, которые это дело делают, уже по кайфу.

Кроме этого, мужчина сидел в камере с Владиславом Чеховичем — администратором телеграм-канала «Спадчына». По словам мужчины, в камеру его привели 29 декабря. «Покаянное видео» с Владиславом появилось 26 декабря. По словам силовиков, он участвовал в акциях протеста, делал репосты с «экстремистских ресурсов», БЧБ-символику, призывы к нарушению закона и якобы оставил более трех тысяч «экстремистских» сообщений в публичных чатах. 27 декабря судья Фрунзенского района Минска Татьяна Полулех осудила парня на 15 суток ареста. Его признали виноватым в «распространении экстремистских материалов» по ст. 19.11 КаАП.

«Электрошокером били практически всех и били, как правило, в наручники»

Был парень, который второй срок уже отсиживал. Ему сначала дали 10 суток за репост с «Зеркала». Отсидел, а там его внизу, даже не выпуская, один сдал другому и повезли в ГОМ. Там опять протокол, суд и опять 10 суток за репост.

Был еще мелкий, его там зашугали. Обещали дубинку в жопу. 19 лет пацану.

Били большинство. Не били только меня, того парня с Польши и мужчину из Белгазпрома. Остальные уже причесанные приезжали. На лице никаких следов. Даже у пацанов молодых 21-23 года из Жодино — бывших фанатов. Их АЛМАЗ брал, вот их там били конкретно. Но тоже ни следа на лице.

Электрошокером били практически всех и били, как правило, в наручники. У них даже пальцы потом слабо двигались — значит в нерв хорошо прилетало. В шею били, в область поясницы, ну и в наручники в основном. Некоторых даже водичкой поливали, чтобы лучше проходило.

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