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ВСУ дают «прикурить» оккупантам в Соледаре

  • 10.01.2023, 16:11
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ВСУ дают «прикурить» оккупантам в Соледаре

Буквально в 10 километрах от Соледара расположен город Бахмут.

Украинские военные показали кадры, как отбивают атаки российских военных и наемников ЧВК «Вагнер» в Соледаре Донецкой области. 10 января россияне продолжают штурмовать позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на сообщения и видео в сети. Видео можно посмотреть здесь.

Как рассказал один из украинских бойцов, у российских оккупантов успехи минимальны, им ненадолго удается удерживать занятые позиции.

- Докладываю - отбились, у орков есть минимальные успехи, но позиционные, потому что здесь позиции из рук в руки переходят часто. Сегодня работаем в Соледаре, где временный перерыв, если его можно так назвать, между штурмами. На видео шлем после осколка - в шапке родился братик, - говорит он.

Буквально в 10 километрах от Соледара расположен город Бахмут, который для россиян является главной оперативной задачей. Оккупанты пытаются его обойти с севера, как утверждали ранее эксперты.

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