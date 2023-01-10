Магазин ОМА в Жодино объявил о закрытии 10.01.2023, 16:17

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Он был одним из самых популярных строительных магазинов в городе.

С 1 января в Жодино не работает магазин ОМА. В колл-центре торговой сети журналисту «Зеркала» как физлицу подтвердили информацию о том, что торговый объект закрыт по техническим причинам. Напомним, в прошлом году из состава акционеров ОМА вышла литовская компания «Kesko Senukai».

Магазин ОМА был одним из самых популярных среди строительных в городе. На сайте торговой сети ОМА информации о закрытии магазина нет, по-прежнему указаны часы его работы и телефон. Впрочем, на звонок никто не отвечает, вызов переключается на факс.

В колл-центре ОМА сообщили, что магазин в Жодино — это их партнер, он работает по системе франчайзинга. Сейчас торговая точка закрыта по технической причине.

— Когда магазин откроется, неизвестно, это я вам сказать не могу. Информация об этом появится на нашем сайте, — сообщила оператор колл-центра.

Специалист отметила, что речи о полном закрытии магазина ОМА в Жодино, как и в других городах, не ведется.

Напомним, в мае прошлого года финско-литовская компания «Kesko Senukai» приостановила деятельность в Беларуси и вышла из состава акционеров торговой сети страны ОМА. Все торговые отношения с белорусской сетью были прекращены еще в апреле. Кроме того, компания приостановила закупки российских и белорусских товаров. Причина такого решения — российское вторжение в Украину.

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