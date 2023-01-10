Сохранять Путину лицо уже никто не собирается 3 10.01.2023, 16:21

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Но желающие «сохранить лицо России» еще остаются.

Почему на Западе до сих пор хотят «сохранять лицо Путину» (или России), чем опасен такой подход и почему помощь Украине, в том числе поставки оружия – единственный вариант добиться справедливого мира. Подробнее – в колонке обозревателя РБК-Украина Милана Лелича.

Попытки стран Запада в том или ином виде «сохранить лицо Путину» составляли значительную часть дипломатического процесса первых месяцев полномасштабной войны. Пожалуй, активнее всего этим занимался французский президент Макрон, чьи бесчисленные звонки в Кремль стали поводом для десятков мемов. В майском интервью итальянскому Rai 1 президент Владимир Зеленский рассказал, что Макрон предлагал Украине поступиться частью своего суверенитета – как раз для того, что «сохранить лицо» российскому диктатору.

Даже лидер ключевого союзника Украины, американский президент Джо Байден, и тот сокрушался в те дни, что у России «не осталось путей выхода» из сложившейся ситуации и с этим надо что-то делать.

Со временем о «сохранении лица», особенно в публичном пространстве, стали говорить намного меньше. Свою роль сыграло то, Украина не только выстояла, но и начала перехватывать инициативу в войне, возвращая контроль над своими территориями.

В недавнем интервью РБК-Украина глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Путину сохранять лицо уже никто не собирается, но желающие «сохранить лицо России» еще остаются, пусть и на маргинесе.

Тем не менее, среди западных лидеров и особенно в экспертных кругах все время циркулируют идеи о том, что окончательно рвать связи с РФ все-таки не стоит, как и целенаправленно работать на распад России – словом, Москве оставляют некоторое пространство для маневра, с прицелом на послевоенное переустройство мира.

Тот же Макрон заявляет, что Россия также должна «получить гарантии» своей безопасности. Германский канцлер Олаф Шольц говорит, что «гражданам России, стремящимся к иному будущему для себя, также нужен шанс на то, что в другое время можно будет снова начать экономическое сотрудничество».

Даже экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, которого принято относить к «ястребам» в отношении России, говорит о том, что «российское государство будет существовать всегда» и «нам нужно будет сотрудничать с ним по всем важным вопросам».

Из общения с многочисленными информированными собеседниками как из Украины, так и из стран Запада РБК-Украина сделало четкий вывод: значительное количество западных политических и интеллектуальных элит до сих пор руководствуется инерцией мышления и в принципе не может представить «мир без России» или хотя бы мир, в котором России отведена роль третьего плана. Возможно, потому что Россия, века с 18-го, когда она начала проявлять активный интерес к европейским делам, стала своего рода константой бытия в западном понимании: сперва как Российская империя, потом как СССР (в обиходе нередко называемый «Советской Россией»), сейчас – как Российская федерация.

Следовательно, к этому государственному образованию надо относиться если не с уважением, то хотя бы с опаской – отсюда и появляются эти идеи про «гарантии».

Конечно, играют роль и чисто рациональные моменты. На территории РФ в любом случае останутся огромные природные ресурсы, страна представляет собой большой и потенциально привлекательный рынок (хотя этот аргумент уже куда менее актуален). Многие боятся того, что РФ в последних конвульсиях может-таки применить ядерное оружие, а в случае распада – превратиться в территорию хаоса, куда более опасную, чем любые Ираки, Афганистаны и Сомали вместе взятые. Да и гипотетического усиления Китая, который видится очевидным патроном российских территорий на восток от Урала, в цивилизованном мире тоже никто не хочет.

На практике все эти соображения проявляются в недостаточных (по украинским меркам, конечно) поставках нам оружия, которые часто камуфлируются под бюрократические проволочки. Хотя, стоит отметить, что списывать все задержки исключительно на отсутствие политической воли тоже некорректно – многие западные страны действительно истощили свои запасы вооружений по определенным категориям и давать Украине оружие теми темпами, которыми она его расходует, просто не могут.

2023 год вполне может стать годом кульминации войны – если Вооруженные силы предпримут еще ряд успешных контрнаступлений и подойдут, а где-то, может, и перейдут линии контроля, сложившиеся на 23 февраля прошлого года.

Четкое видение окончания войны на Западе явно отсутствует. Пока эту проблему можно откладывать, концентрируясь на тактических задачах: помочь Украине конкретным видом вооружений, решить ситуацию с Запорожской АЭС и т.д.

Но чем ближе украинская армия будет к возвращению полного контроля над всей территорией Украины, чем больше истерик это будет вызывать в Кремле, тем актуальнее станет вопрос: как должна закончиться война и что будет дальше. Сценарий, при котором Украина аккуратно выдавливает оккупантов с последнего квадратного метра своей территории в рамках 1991 года, укрепляет эту границу, а российская власть утирается и рассказывает населению об оглушительной победе в «спецоперации» – выглядит явно утопичным.

В частности, остро стоит вопрос по Крыму, который нынешний режим в Москве считает своим главным трофеем за все время после распада СССР. Начнет ли Путин снова, как прошлой осенью, размахивать ядерной дубиной, когда украинские танки приблизятся к Армянску? Вполне вероятно. По крайней мере, такой вариант, по информации РБК-Украина, всерьез рассматривается западными союзниками по обе стороны Атлантики. Но о возможных сценариях реагирования пока неизвестно – возможно, их просто нет.

Тем более, любые многоходовые комбинации Запада могут разбиться о позицию самой Украины, как за последние 10 с половиной месяцев бывало неоднократно. Своими заявлениями о неготовности ни к каким территориальным компромиссам украинская власть вполне очевидно и намеренно сжигает за собой мосты.

Пока перед Западом есть один возможный вариант – и далее инвестировать в победу Украины. Тот же генерал Ходжес в своих интервью отмечает, что для Украины вполне реально «по-старомодному» победить Россию на поле боя – грубой военной силой, как во времена Второй мировой.

Эта мысль, очевидно, до сих пор не укладывается в головы многих представителей европейского и американского политического истеблишмента. Впрочем, если 10 месяцев назад формула «единственный путь к миру – победа Украины» звучала в основном в Киеве, сейчас об этом часто говорят и на Западе. Но вот слова о «поражении России» (хотя это де-факто синоним украинской победы) говорят сравнительно реже.

Большая ошибка, которую Запад за последние десятилетия не раз допускал в отношениях с РФ – думать, что россияне способны к рациональному диалогу, к понятной поведенческой модели, при которой все стороны пытаются максимизировать свой доход. Но win-win стратегия для Москвы всегда была чуждой, и даже в игры с нулевой суммой там играют не всегда.

Оптимальный вариант для России – lose-lose стратегия: если можно нанести западным врагам какой-то ущерб, ценой собственных потерь, Москва всегда рассмотрит такую опцию. Лучший пример – российское «самоэмбарго» на поставки газа в Европу, от которого не выиграл никто, зато это стало постоянным поводом для гордости российской пропаганды: дескать, мы-то теряем от этого, но посмотрите, что западникам мы еще хуже сделали (на самом деле, едва ли, но об этом российская пропаганда уже не расскажет). Любая уступка, любой компромисс для Москвы – всегда, без исключений является признаком слабости и стимулом требовать еще.

Конечно, и позиция Запада в плане «сохранения лица Путину» за последние месяцы несколько изменилась.

«Я неохотно реагирую на все, что говорит Путин. Мне показалось это интересным. Он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25-го числа и на Новый год. То есть, я думаю, он пытается найти кислород», – прокомментировал Байден идею Путина о «рождественском перемирии». Контраст с майскими переживаниями о том, что «у России не остается выхода» впечатляет. Но пока и этого недостаточно.

Чем чаще «нет», сказанное на Западе на просьбу поставить Украине то или иное оружие, превратится в «да», тем быстрее у наших союзников начнет пропадать желание беспокоиться о том, как РФ переживет поражение в войне. Новые поставки американских систем ПВО, как Patriot, а также французских танков и немецких БМП станут лучшим ответом западных политиков на критику в их сторону.

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