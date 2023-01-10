Зарплата Полины Шарендо-Панасюк в колонии – 28 копеек 2 10.01.2023, 16:27

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Полина Шарендо-Панасюк

Политзаключенную лишили самых базовых вещей.

В женской колонии №24 в Гомельской области продолжают издеваться над активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полиной Шарендо-Панасюк. Политзаключенную лишили самых базовых вещей и поместили в камеру, ей платят издевательскую зарплату, передает «Белсат»,

«Нам удалось получить выписку со счета Полины. Из этой ведомости видно, сколько денег моя жена может тратить на «товарку». Мы видим, что в магазине за месяц ей можно приобретать товары только на 30 рублей. Я думаю, это издевательство над Полиной, за эти деньги можно приобрести только средства гигиены, а купить продукты просто невозможно. Это еще одна пытка Полины.

Также мы видим, что за последние несколько месяцев ее зарплата максимально составляла 61 копейку. Было и 28 копеек. Скорее всего, ее привлекают к работам по уборке на кухне и камере и начисляют такую издевательскую зарплату», – говорит муж Полины Андрей Шарендо.

Он отмечает, что администрация колонии делает все, чтобы условия для его жены были максимально не выносимы.

«Кроме того мы увидим метку Д18 – этим кодом в колонии обозначают узников, склонных к побегу, захвату заложников и нападению на сотрудников колонии. То есть, они считают мою жену опасной, преступницей. Также мы видим, что Полина обозначена, как злостный нарушитель режима, и что она действительно находится в ПКТ, раньше подтверждения этому не было, сейчас оно есть. Колония продолжает давить на Полину, не пропускать письма к ней. Снова не приняли большую вещевую передачу, хотя она обязательна к принятию и в ней нельзя отказать. Это посылка на 50 килограмм, но снова у нас отказ», – отмечает Андрей Шарендо.

Напомним, что Полина находится в женской исправительной колонии № 24 (Заречье), куда ее перевели из СИЗО № 3 Гомеля. 7 апреля 2021 года Полине добавили еще 1 год колонии к основному сроку. Такой приговор назначил судья суда Железнодорожного района Гомеля Николай Круподеров. Полину судили в закрытом режиме за якобы нарушение ч. 2 ст. 411 УК («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»).

В неволе Полина остается уже более двух лет, ее задержали 3 января 2021 года. B прошлом году судья Евгений Бреган осудил Полину на 2 года заключения по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 368 («Оскорбление президента»), ст. 369 («Оскорбление представителя власти») и ст. 364 («Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).

Против Андрея Шарендо также завели несколько уголовных дел, но ему удалось сбежать из Беларуси. Семью лишили арендного жилья.

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