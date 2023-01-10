На северо-востоке Москвы произошел сильный пожар

На северо-востоке Москвы произошел сильный пожар1
- 10.01.2023, 16:26
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Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров.
Площадь пожара в одноэтажном здании на северо-востоке Москвы составила тысячу квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ.
По предварительным данным горит автоцентр на улице Добролюбова. В настоящее время в центральной части складского помещения есть угроза распространения огня. Также есть угроза перехода огня на соседние склады и административную часть здания.
Пожару присвоен третий ранг сложности. В настоящее время информации о пострадавших нет.
По данным росСМИ, из помещения самостоятельно эвакуировались 233 человека.