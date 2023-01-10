Поляк Шимон Марциняк стал лучшим футбольным арбитром 2022 года 10.01.2023, 16:38

Шимон Марциняк

Он обслуживал финал чемпионата мира по футболу в Катаре.

Поляк Шимон Марциняк признан лучшим футбольным арбитром 2022 года по результатам опроса Международной федерации футбольных историков и статистиков (IFFHS), передает «Польское радио».

Помимо прочего, польский судья обслуживал финал чемпионата мира по футболу в Катаре в прошлом году.

В опросе IFFHS лучшим вратарем был признан бельгиец Тибо Куртуа, а Войцех Щенсны занял шестое место.

Аргентинец Лионель Месси был признан лучшим футболистом, а его соотечественник Лионель Скалони, главный тренер сборной Аргентины, был признан лучшим тренером национальной команды. Между тем, итальянский тренер «Реала» Карло Анчелотти был признан лучшим клубным тренером.

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