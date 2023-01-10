В Украине ликвидирован командир спецназа ВС РФ 9 10.01.2023, 16:45

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Подполковник успел засветиться в Сирии и других странах Ближнего Востока.

В Украине ликвидирован оккупант высокого офицерского звания - командир одной из групп части специального назначения «Сенеж» главного разведывательного управления ВС РФ подполковник Борис Владимирович Михеев 1985 года рождения.

Об этом сообщил блоггер и украинский патриот из оккупированного Донецка Necro Mancer, который отслеживает некрологи в российских средствах массовой информации, социальных сетях и ресурсах силовых структур.

Михеев родился в Омске, окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Неоднократно сражался в Сирии и других странах Ближнего Востока, за что был награжден двумя орденами мужества.

С самого начала участвовал во вторжении в Украину. Четвертого августа 2022 вместе со своей разведывательной группой попал под минометный обстрел. Был ранен, скончался в госпитале от потери крови. Посмертно награжден Путиным званием героя РФ.

Закрытый пункт постоянной дислокации воинской части №92154 («Сенеж») располагается в городе Солнечногорске Московской области.

Уроженец Омска, выпускник НВВКУ, командир группы СпН ГРУ "Сенеж" подполковник Михеев Борис Владимирович 1985 г.р. где только не шарился, заработал кучу значков, а 04/08/22 в Украине попал под миномётный обстрел и умер https://t.co/AyAkkJSlfd #всрф #потерьнет #груз200 pic.twitter.com/Ojmu422T8Y — Necro Mancer (@666_mancer) January 10, 2023

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