В суд по «делу Вясны» вызвали «скорую» для Владимира Лабковича 3 10.01.2023, 17:11

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Владимир Лабкович

В зале заседания правозащитников продолжают держать в клетке и в наручниках.

В суде Ленинского района Минска 10 января продолжается суд по «делу Вясны», фигурантами которого являются председатель правозащитного центра «Вясна» и Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович и координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович, а также Дмитрий Соловьев, который был вынужден покинуть Беларусь, — его судят заочно.

Четырех правозащитников обвиняют по ч. 4 ст. 228 («контрабанда организованной группой») и ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса («финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок») — они не признали вину ни по одной вменяемой им статье Уголовного кодекса. Дело рассматривает судья Марина Запасник, а государственное обвинение поддерживает прокурор Александр Король. Трое политзаключенных содержатся под стражей полтора года. Это третье судебное заседание.

В начале суда Владимир Лабкович заявил ходатайство о перерыве в судебном заседании в связи с плохим самочувствием. Судья Запасник удалилась, чтобы установить данные о состоянии здоровья правозащитника, поскольку в суде политзаключенный никаких медицинских документов из СИЗО, разумеется, предоставить не смог. В итоге судья, «связавшись с сотрудниками СИЗО», решила, что Лабкович в состоянии участвовать в процессе. Судебное заседание продолжилось.

Отметим, что в письмах на волю Владимир Лабкович все полтора года содержания под стражей жаловался на ухудшение здоровья, а именно на постоянные головные боли, бессонницу и снижение зрения.

В зале заседания правозащитников продолжают держать в клетке и в наручниках. Сегодня Валентин Стефанович снова требовал снять наручники. А судья снова не стала рассматривать это ходатайство, сославшись на то, что здесь «подменяются понятия меры безопасности и меры защиты» и этот вопрос находится в компетенции конвоиров.

Только непонятно, чем вызваны такие «меры безопасности» по отношению к правозащитникам, которые и так содержатся за решеткой. Алесь Беляцкий поддержал ходатайство коллеги и обратил внимание на то, что судят «вясновцев» по политическим мотивам. Он напомнил, что в 2011 году, когда его судили предыдущий раз, в зале суда он находился без наручников.

Когда с политзаключенных в очередной раз отказались снимать наручники, Валентин Стефанович заявил отвод суду, поскольку он нарушает их права. Запасник, ожидаемо, отклонила это ходатайство.

Алесь Беляцкий на суде предлагал поменяться письменными принадлежностями с прокурором Александром Королем, поскольку они находятся в неравных условиях: у прокурора ноутбук и ручка, а у правозащитников только стержень.

«Еврорадио» уточнило, что на суде стало известно, что накануне суда у Владимира Лабковича была высокая температура. После перерыва на обед политзаключенный снова пожаловался, что плохо себя чувствует. Он потребовал, если не будет объявлен перерыв, вызвать «скорую», что и было сделано. Медики осмотрели политзаключенного и заявили, что «он может участвовать в судебном заседании».

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