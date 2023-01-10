Минобороны Британии показало свежую карту боев в Украине 10.01.2023, 17:23

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Какова ситуация на фронтах?

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. Россияне пытаются прорвать позиции украинских сил на нескольких направлениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, оккупационные войска продолжают попытки наступлений в Луганской и Донецкой областях, а именно - в районе Сватово, Кременной, Соледара и Бахмута.

Возле последних двух населенных пунктов продолжаются тяжелые бои. Однако, несмотря на усилия врага, Вооруженные силы Украины держат позиции и не дают оккупантам продвинуться ближе к городам.

Что касается других направлений, то там идут артиллерийские дуэли и отработка по тыловым позициям обеих сторон. При этом удары украинцев по тылу врага - более эффективные и точные.

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