Заместитель командира полка Калиновского: Вместе с победой Украины будет и победа белорусского народа 2 10.01.2023, 17:35

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Вадим Кабанчук

Фото: Белсат

Лукашенко имеет сегодня нелояльное население и частично лояльные Вооруженные силы.

Жизнь белорусов вскоре может стать еще более неспокойной, а Лукашенко не просто так выпрашивал у России современные средства противовоздушной обороны, считает заместитель командира полка имени Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук.

Кабанчук убежден, что Беларусь будет еще больше вовлечена в войну. «Путин приезжал с Лукашенко точно не об экономических отношениях разговаривать. Потому что Путин сейчас вообще живет не экономикой. Он живет в другой парадигме — это война. К сожалению, они объявят мобилизацию и конфликт будет эскалироваться», — высказался Кабанчук.

По его словам, белорусы, которые делают вид, что ничего не происходит, что войны нет, должны платить за эту триаду «чарка, шкварка, иномарка», за социальный контракт с режимом Лукашенко. «И все мы имеем свою долю ответственности за ту ситуацию, которую сейчас имеем».

«К сожалению, белорусам надо готовиться к худшему», — считает он.

«Война для белоруса — самое страшное, что может быть в этой жизни. У нас в генетической памяти заложен этот ужас перед войной. В каком она виде придет? Дай Бог, чтобы она нас сильно не задела», — не теряет надежду Кабанчук.

Но он не исключает и худшие варианты.

«Армия смолчала в 2020-м году, а Силы специальных операций участвовали в подавлении протестов — и этот бумеранг, эта карма к ним вернется. Началась война в Украине — они разгоняли акцию «Нет войне». Значит ребята, которые ее разгоняли, они, наверное, за войну. Ну, Лукашенко и Путин дадут им возможность себя проявить в той или иной степени».

Кабанчук считает, что теми силами, которые сейчас есть в Беларуси, наступление на Украину невозможно.

«Возможна провокация, возможно создание напряжения, но наступление — нет. Наступление станет возможным, если в Беларуси проведут мобилизацию Или когда россияне пришлют значительные силы. Должна быть армия больше 50 тысяч. Пока мы этого не наблюдаем. Если они пойдут в наступление, я думаю, их ждет разгром. Они не продвинуться на большую глубину. Тем более, что украинцы подготовлены сейчас гораздо лучше».

Даже если не будет нового наступления на Киев со стороны Беларуси, «окончание этой войны будет связано с решением вопроса Лукашенко, белорусского вопроса».

Кабанчук считает, что развязка будет логичной и «этот сателлит разделит судьбу своего патрона».

Вопрос освобождения Беларуси — это вопрос белорусов, говорит Кабанчук.

«У нас есть разные пути, и мы готовы к самому радикальному», — говорит он.

Освобождение политзаключенных и прекращение репрессий в стране Кабанчук связывает также с победой Украины в войне.

«Лукашенко имеет сегодня нелояльное население и частично лояльные Вооруженные силы. В этих условиях он никогда не пойдет на то, чтобы кого-то выпускать, что может привести к ухудшению социально-политической обстановки внутри страны. Они едва в 2020—2021 годах справились, чтобы все задушить.

Для меня понятно, что вопрос выхода наших политзаключенных лежит возле победы Украины. Вместе с победой Украины будет, скорее всего, и победа белорусского народа. И мы политзаключенных просто выпустим», — говорит он.

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