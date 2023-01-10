Военный эксперт: ВСУ могут пойти в контрнаступление на двух направлениях 1 10.01.2023, 17:49

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Действия Украины будут зависеть от погоды и наличия необходимых вооружений.

Для Вооруженных сил Украины приоритетными для наступательных операций сегодня являются Запорожская и Луганская области. Одно из этих направлений будет выбрано основным, второе - запасным.

Об этом рассказал ТСН военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

- Самый оптимальный вариант сейчас после того, как установится погода более-менее морозная, чтобы можно было вести широкомасштабные наступательные действия - это конечно Запорожский фронт. Нам нужно выйти на побережье Азовского моря для того, чтобы перерезать поток военного снаряжения из России в сторону Херсонской области и Крыма. Это одно из приоритетных стратегическое направление, из приоритетных продвижений наших войск, - отметил Свитан.

По его словам, еще один район возможного наступления - Сватовско-Кременное направление в Луганской области.

- Там также зависимо от погоды, наличия средств, которые запрашивает наше военно-политическое руководство у партнеров, есть довольно-таки перспективное направление - из-под Сватово в сторону Счастья, под Луганск. В зависимости от сил и средств, выделенных для этих направлений, будет выбрано одно основным. Второе будет выбрано второстепенное. Но думаю оптимально - это направление в сторону Азовского моря, - рассказал эксперт.

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