Польской писательнице на 20 лет запретили въезд в Беларусь 4 10.01.2023, 17:59

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Писательницу не пропустили на границе в Бресте.

Польская писательница Майя Вольны хотела посетить Беларусь по безвизовому режиму, передает «Радыё Свабода». Писательница планировала посетить Пинск, где в межвоенный период жили и работали ее деды, а также увидеть места, связанные с известным польским репортером Рышардом Капустинским, который родился в Пинске. В Минске Вольны планировала встретиться с белорусскими правозащитниками и интеллектуалами.

В Пинск Майя Вольны ехала автобусом из Варшавы. В Бресте у нее начались проблемы.

«Белорусская пограничница долго рассматривала мой паспорт, расспрашивала о цели поездки. Потом сказала, чтобы я подождала в небольшой кабинке. Пограничники забрали мой паспорт и долго о чем-то разговаривали, а мне сказали ждать и не двигаться. Потом, после 23.00, пришел другой пограничник и зачитал мне решение о том, что в результате решения властей РФ мне запрещен въезд на 20 лет», — рассказала Майя Вольны.

Причину белорусский пограничник не сообщил, сославшись на то, что в белорусской компьютерной системе она «не видна». После женщину попросили забрать вещи из автобуса и посадили в легковой автомобиль с тремя мужчинами.

«Мне сказали, что только так я могу вернуться в Польшу. Я села в машину и только тогда мне вернули паспорт. Мужчины, белорусы, помогли мне перейти границу на польскую сторону», — сказала Вольны.

Польке запретили посещать Беларусь до 30 ноября 2042 года. Ранее о таких больших сроках запрета на въезд публично не сообщалось. Право посещать Беларусь ограничивалось максимально на 10 лет.

В прошлом году польская писательница много путешествовала по России, собирая материал для новой книги. Она считает, что запрет со стороны РФ может быть связан с ее критическими высказываниями в социальных сетях и отказом дать интервью телеканалу «Russia Today» за несколько недель до Нового года.

«В то же время в России перевели и опубликовали другое интервью со мной, где я размышляла о состоянии российского общества. После этого на меня посыпалась масса гневных комментариев, а тот разговор в итоге удалили с сайта», — рассказала писательница.

Майя Вольны — писательница, репортер, доктор гуманитарных наук. Начинала работать в редакции культуры польского еженедельника «Polityka». Работала директором музея в Бельгии и обозревателем важнейшего фламандского информационного сайта VRT. Автор семи художественных романов и двух книг нон-фикшн.

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