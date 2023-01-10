В России самолеты начали массово ломаться без западных запчастей 2 10.01.2023, 18:10

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Количество инцидентов с пассажирским авиатранспортом в РФ резко выросло с начала войны в Украине.

В России участились инциденты с участием пассажирских самолетов. Из-за ухода западных поставщиков запчастей авиатранспорт стал чаще ломаться, пишет The Moscow Times.

Отмечается, что за прошедший 2022 год в России произошло более 130 различных инцидентов с авиатранспортом, включая 28 авиакатастроф. С начала 2023 года зафиксировано уже не менее 7 авиационных инцидентов.

Эксперты отрасли выражают обеспокоенность происходящим. Причины возросшего количества инцидентов напрямую не называются, но указывается контекст – уход поставщиков запчастей.

Так, в прошлом году компании Boeing и Airbus прекратили поставки в Россию новых самолетов и запчастей к уже эксплуатируемым машинам. Это вынудило российские компании каннибализировать часть авиапарка – разбирать на запчасти одни самолеты, чтобы ремонтировать другие.

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