В Кремле разыграется сцена по мотивам «Джентельменов удачи» Игорь Эйдман

10.01.2023, 18:13

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Игорь Эйдман

Приходит время уголовников с погонами, вытатуированными на коже.

Российские лагеря, как известно, бывают красные, где зеков терроризирует администрация, и черные, где реальная власть у блатарей.

Вся Россия - одна большая зона. Долгое время она была красной, в которой господствовала чекистско-чиновничья администрация.

Стремительное возвышение блатаря-Пригожина может свидетельствовать, что власть меняется. Приходит время уголовников с погонами не пришитыми к форме, а вытатуированными на коже.

Перед путинским поваром-киллером заискивают чиновники и на федеральном, и на региональном уровне.

Первый заместитель председателя Совфеда, топменеджер «Единой России» Турчак угрожает депутатам, посмевшим встретить Новый год не в донбасском окопе, а на мексиканском пляже, «пригожинской кувалдой». А курский губернатор Старовойт, добиваясь милости Пригожина, проходит новогодний курс уголовно-патриотического перевоспитания в его военном лагере.

Если так дальше пойдет, в один прекрасный день в Кремле (кстати, не случайно, что именно так в черных тюрьмах называют камеру, где сидят воры в законе) разыграется сцена по мотивам «Джентельменов удачи».

Путин (Пригожину) - Канай отсюда!

Пригожин (издевательски) - Кто это?

Кадыров - Володя питерский.

Пригожин - Сколько я зарезал… сколько перерезал… сколько душ я загубил! (рвет на себе майку и дико рычит, скрючив пальцы обеих рук; оттянув за грудки Володю питерского, тычет ему в глаза «рогатку» из пальцев) Моргалы выколю!!!(Володю без сознания уносят, его место занимает тандем Пригожина и Кадырова).

А если серьезно, разве Россия не способна стать большой «черной зоной», где будет царить беспредел блатарей? Народ, по большому счету, ничего даже и не заметит. Ему, что чекисты, что блатари - что те грабят, что эти.

Игорь Эйдман, t.me

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