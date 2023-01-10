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В Беларуси сбой в кассовом оборудовании так и не устранили

  • 10.01.2023, 18:13
В Беларуси сбой в кассовом оборудовании так и не устранили

Что говорят в компании «Туссон»?

В понедельник, 2 января, стало известно о сбое в кассовом оборудовании компании «Туссон», некоторые магазины из-за этого временно не работали. Были новости, что проблема решится быстро, но специалисты работают над ее устранением и сегодня.

В компании «Туссон» поясняли Onlíner , что специалисты работают под перепрошивкой круглосуточно. Проблемы возникли с тремя типами фискальных регистраторов: TFP-115, TFP-116, TFP-118.

Министерство по налогам и сборам объяснило, как могут работать компании, использующие кассовое оборудование «Туссон»:

- с откорректированным ПО — до экспертизы кассового оборудования;

- с неоткорректированным ПО — до 1 февраля 2023 года;

- без установленных средств контроля — до 1 марта 2023 года.

Магазинам с торговой площадью 200 кв. м и более можно использовать до 1 февраля кассовое оборудование, не обеспечивающее дифференцированный учет данных о реализуемых товарах и не формирующее в платежном документе наименование товара. Налоговая разрешила перемещать кассовое оборудование между магазинами субъекта торговли, но надо до 1 февраля сообщить об изменениях в Информационно-издательский центр по налогам и сборам.

10 января стало известно, что восстановлена после сбоя работа 87% кассового оборудования. Оставшееся оборудование либо используется в мелких магазинах, либо не является критическим для торгового объекта (подменное оборудование), сообщает МНС.

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