На выезде из Беларуси в Россию образовался затор

На выезде из Беларуси в Россию образовался затор2
- 10.01.2023, 18:43
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Количество фур на границе растет.
Очередь из автомобилей образовалась на пункте пропуска Красная Горка в Смоленской области из-за разницы в организации движения в Беларуси и в России, сообщил представитель пресс-службы пограничного управления ФСБ по Смоленской области.
О внушительном заторе на участке госграницы со стороны Беларуси стали сообщать российские СМИ еще в понедельник.
В настоящий момент на Красной горке движение легкового автотранспорта не затруднено, но наблюдается большое скопление грузовых автомобилей.
На границе Беларуси со странами Евросоюза, по данным Госпогранкомитета на 16.00 10 января, пусто.