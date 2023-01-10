На выезде из Беларуси в Россию образовался затор 2 10.01.2023, 18:43

6,556

Количество фур на границе растет.

Очередь из автомобилей образовалась на пункте пропуска Красная Горка в Смоленской области из-за разницы в организации движения в Беларуси и в России, сообщил представитель пресс-службы пограничного управления ФСБ по Смоленской области.

О внушительном заторе на участке госграницы со стороны Беларуси стали сообщать российские СМИ еще в понедельник.

В настоящий момент на Красной горке движение легкового автотранспорта не затруднено, но наблюдается большое скопление грузовых автомобилей.

На границе Беларуси со странами Евросоюза, по данным Госпогранкомитета на 16.00 10 января, пусто.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».