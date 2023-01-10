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На выезде из Беларуси в Россию образовался затор

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  • 10.01.2023, 18:43
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На выезде из Беларуси в Россию образовался затор

Количество фур на границе растет.

Очередь из автомобилей образовалась на пункте пропуска Красная Горка в Смоленской области из-за разницы в организации движения в Беларуси и в России, сообщил представитель пресс-службы пограничного управления ФСБ по Смоленской области.

О внушительном заторе на участке госграницы со стороны Беларуси стали сообщать российские СМИ еще в понедельник.

В настоящий момент на Красной горке движение легкового автотранспорта не затруднено, но наблюдается большое скопление грузовых автомобилей.

На границе Беларуси со странами Евросоюза, по данным Госпогранкомитета на 16.00 10 января, пусто.

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