Ударный дрон ВСУ прямым попаданием уничтожил блиндаж россиян

Ударный дрон ВСУ прямым попаданием уничтожил блиндаж россиян3
- 10.01.2023, 18:55
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Видеофакт.
Самолеты и вертолеты Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесли восемнадцать ударов по местам концентрации живой силы, вооружения и военной техники российских оккупантов и еще три по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.
Также защитники Украины активно используют беспилотную авиацию.
Например, 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени короля Даниила, воюющая на Бахмутском направлении, показала, как оператор дрона сбросил гранату прямо в блиндаж оккупантов.
Видео опубликовал телеграм-канал «Оперативный ВСУ».