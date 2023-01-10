Ударный дрон ВСУ прямым попаданием уничтожил блиндаж россиян 3 10.01.2023, 18:55

4,898

Видеофакт.

Самолеты и вертолеты Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесли восемнадцать ударов по местам концентрации живой силы, вооружения и военной техники российских оккупантов и еще три по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Также защитники Украины активно используют беспилотную авиацию.

Например, 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени короля Даниила, воюющая на Бахмутском направлении, показала, как оператор дрона сбросил гранату прямо в блиндаж оккупантов.

Видео опубликовал телеграм-канал «Оперативный ВСУ».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».