Бывший главный идеолог «Единой России» призвал готовиться к поражению в войне и развалу РФ 20 10.01.2023, 19:19

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Сергей Марков

Итоги 2022 года для России – катастрофические.

Итоги 2022 года для России - «катастрофические», заявил в интервью «Бизнес Онлайн» Сергей Марков, в прошлом депутат Госдумы от «Единой России», ответственный за идеологию партии.

Вторжение в Украину, которое планировалось как молниеносный блицкриг, по словам Маркова, переросло в «долговременную операцию» с сотнями тысяч жертв, миллионами беженцев и реальной угрозой военного поражения.

Вместо перехода к многополярному миру, о котором говорит президент Владимир Путин, на деле происходят «перезагрузка однополярного мира» и «значительное усиление США, которые показали свою огромную мощь и эффективность», заявил Марков.

«Россия оказалась слабой, - сказал он. - По сути дела, американцы нанесли поражение Российской армии руками украинской во многих местах».

Утверждения о наличии у России множества союзников, которые исходят от чиновников и депутатов, также не соответствуют действительности, и это просчет. «Мы вообще не ожидали, что Китай займет гипертрофированный нейтралитет, - сказал Марков. - Нам хотелось, чтобы Пекин занимал более союзническую позицию. Но он занял более нейтральную».

Главная причина - в том, что Россия не выигрывает, считает Марков: «Никто не хочет стать союзником того, кто потерпит поражение».

А шагов к поражению, по его словам, сделано уже немало: это провал операции по взятию под контроль большей части Украины, а затем запаздывание с «необходимыми решениями». К таким, как считает Марков, относятся мобилизация населения и экономики.

Сама война, по словам Маркова, не была ошибкой. Но президент РФ Владимир «Путин ошибся, что не ввел войска в Украину в 2014 или 2015 году», заявил он. «Вот это была главная ошибка. И все разговоры о том, что мы были не готовы, просто сказка. Это украинский режим был не готов к такому сопротивлению, как сегодня».

Теперь же существует «серьезная угроза» поражения, считает Марков: «Военные действия могут перейти на территорию РФ с угрозой оккупации страны, разделения ее на несколько частей вплоть до краха российской государственности» или «ликвидации РФ как независимого государства вообще».

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