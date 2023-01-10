В Минобороны Беларуси объявили, что военкоматы полностью закончили сверку данных 8 10.01.2023, 19:28

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Сверку данных прошли якобы 95% военнообязанных.

В Беларуси закончились мероприятия по сверке учетных данных — ее прошли 95% военнообязанных, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве напомнили, что проверка проводилась с середины октября по декабрь 2022 года по поручению Лукашенко.

Там заявили, что белорусы «с высокой ответственностью и пониманием отнеслись к мероприятиям по укреплению обороноспособности государства»: по информации Минобороны, сверку учетных данных прошли более 95% военнообязанных.

— Оставшиеся — это те, кто-либо болели, либо находились за границей, — уточнили в пресс-службе.

Сверку данных проводили местные органы власти и организации совместно с военкоматами — это позволило уточнить информацию, «необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки».

Напомним, 4 октября во время совещания с силовиками Александр Лукашенко вспомнил опыт российской частичной мобилизации и заявил, что в Беларуси его надо учитывать «несмотря на то, что в Беларуси в этом нет необходимости». Он поручил провести проверку военнообязанного состава «без всякого гвалта, без шума».

В Минобороны сообщили, что эти мероприятия «носят исключительно плановый характер» и проводятся «каждый год», однако такой масштабной сверки данных в последние годы в Беларуси не было.

Закончить проверочные мероприятия обещали до конца 2022 года. Однако на практике данные продолжали сверять даже в начале января.

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