Стала известна дата суда над певицей Мерием Герасименко, которая спела на украинском в центре Минска 9 10.01.2023, 19:36

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Мерием Герасименко

Абсурдное дело будет рассматривать судья Виктория Шабуня.

Певицу Мерием Герасименко, которую прошлым летом задержали из-за исполнения песни украинской группы «Океан Эльзы» в центре Минска, начнут судить 19 января, сообщает правозащитный центр «Весна».

Девушку обвиняют по статье 342 УК о грубом нарушении общественного порядка, по которой грозит до четырех лет лишения свободы.

Процесс начнется 19 января в суде Центрального района Минска, дело будет рассматривать судья Виктория Шабуня. Она известна множеством «политических» приговоров, один из последних — три года «домашней химии» по «народной» статье для экскурсовода Оксаны Манкевич.

Напомним, Мерием Герасименко задержали в начале августа прошлого года после того, как она сыграла концерт на террасе бара «Банки-бутылки» в центре Минска, на улице Зыбицкой. Среди прочих она исполнила песни украинской группы «Океан Эльзы». Девушку осудили сначала на 15 суток, потом еще раз на тот же срок, но на свободу она так и не вышла.

Кроме певицы, силовики также задержали владельца бара Андрея Жука и нескольких сотрудников (а позже и жену владельца). С тех пор бар закрыт.

Впоследствии стало известно, что в отношении Герасименко возбуждено уголовное дело. Ранее силовики утверждали, что в 2020 году девушка участвовала в акциях протеста. Правозащитники признали ее политзаключенной.

В управлении культуры Мингорисполкома пояснили, что произошедшее в баре «Банки-Бутылки» не связано с песней, которую исполнила Мерием Герасименко. Причина в том, что «данное мероприятие не было санкционировано ни с одним органом госуправления».

Тем временем 10 января стало известно о «сутках» для другого уличного музыканта, который в конце декабря спел в переходе в Минске «Воины света» группы «Ляпис Трубецкой». Об этом рассказал бывший заключенный, сидевший вместе с парнем. Ранее на певца в соцсетях пожаловалась провластная пропагандистка, выложившая видео с исполнением композиции.

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