Индия может присоединиться к потолку цен на нефть 10.01.2023, 19:50

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Это произойдет в двух случаях.

Правительство Индии обсуждает возможность присоединиться к потолку цен на российскую нефть. Об этом пишет Telegraph India со ссылкой на источники в Министерстве нефти и промышленности.

Это произойдет в двух случаях: если цены на нефть из России вырастут выше $60 или если Евросоюз начнет вводить вторичные санкции за нарушение потолка цен.

Индия внимательно следит за возможными дополнительными санкциями ЕС против российской нефти, говорят собеседники издания. Пока ограничение цен на российскую нефть в $60 за баррель никак не повлияло на экспорт в Индию, признают они. Страна сейчас покупает российскую нефть по цене $53–56 за баррель, отмечают источники.

В последние три месяца Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию. Каждый день в декабре Москва поставляла Нью-Дели 1,17 млн баррелей, следует из данных аналитической компании Vortexa.

Индия существенно нарастила импорт российской нефти в 2022 году, когда из-за военного вторжения России в Украину основные покупатели на западе ввели санкции на поставки нефти из России. Для примера, в декабре 2021 года Индия приобретала только 36,2 тысячи баррелей каждый день.

И поставки продолжают расти. В декабре импорт нефти в Индию из России вырос по отношению к ноябрю на 24%. Основные покупатели — частные нефтеперерабатывающие заводы.

Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на морскую нефть в $60 за баррель из России 5 декабря. В этот же день начало действовать эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе.

Потолок цен ввели для того, чтобы избежать резкого скачка глобальных цен на нефть. С его помощью власти США намеревались сохранить российскую нефть на рынке, но ограничить возможность Кремля финансировать войну в Украине.

За нарушение потолка цен предусмотрено наказание. Компании, которые после 5 декабря закупят российскую нефть по цене выше $60, лишатся возможности получать банковское финансирование и страховку в Европе.

После введения потолка цен стоимость российской нефти, которая и так продавалась со значительными дисконтами к эталонной нефти Brent, упала еще сильнее. По итогам декабря средняя цена российского сорта Urals опустилась до $50,5 за баррель, отчитался в оперативной статистике Минфин.

А по данным агентства Argus, которые приводил Bloomberg, цена Urals в пятницу, 6 января, упала ниже $40 за баррель. Речь идет о партии с отгрузкой из порта Приморска в Балтийском море, которая стоила $38,7 за бочку.

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