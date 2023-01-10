В Минске командир роты стрелял в подчиненных из пневматического пистолета 15 10.01.2023, 20:07

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иллюстрационное фото

Старший прапорщик «подстрелил» 18 военнослужащих.

В Минске осужден старший прапорщик, который стрелял в подчиненных из пневматического пистолета, применял против них спецсредства, избивал. От действий командира роты одной из воинских частей пострадали 18 военнослужащих срочной службы.

Служба информации прокуратуры города Минска сообщает, что все это продолжалось с февраля 2021-го по январь 2022 года. Старший прапорщик таким образом пытался поддерживать в подразделении дисциплину, добиваться выполнения приказов.

Судили военнослужащего за «превышение власти начальником, сопряженное с насилием и использованием специальных средств». Свою вину он признал. Уголовное дело рассматривал суд Заводского района Минска. Командира роты осудили на 5 лет лишения свободы, штраф в размере 4,8 тысячи рублей и лишение на 5 лет права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных обязанностей. По амнистии срок наказания сократили на один год.

Осужденного лишили воинского звания «старший прапорщик». Пневматический пистолет у него конфисковали.

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