Работу всех касс в белорусских магазинах обещают восстановить к 13 января 1 10.01.2023, 20:32

Сбой в программном обеспечении кассового оборудования случился 2 января.

В министерстве по налогам и сборам рассказали, что работа 87% кассового оборудования после сбоя была восстановлена и добавили, что до 13 января окончательно восстановят работу кассового оборудования «Туссон». Подробности рассказала БелТА замначальника управления электронных систем контроля главного управления контроля и реализации товаров и услуг МНС Ольга Тараканова.

Она пояснила, что кассовые аппараты не работали по причине ошибки в программном обеспечении фискального регистратора. И уточнила, что проблема не была связана с работой средства контроля налоговых органов.

- По состоянию на сегодня восстановлена работа 87,4% кассового оборудования.

Тараканова проинформировала, что оставшееся кассовое оборудование либо используется в мелких магазинах, либо не является критическим для торгового объекта. И отметила, что его в рабочем порядке восстанавливают субъекты.

Кроме того, она сказала, что по данным компании «Туссон», восстановление планируются завершить до 13 января.

Напомним, что 2 января 2023 года в Беларуси случился сбой в программном обеспечении кассового оборудования компании «Туссон», которая занимается обслуживанием кассовых аппаратов. В стране не работали заправки и ряд магазинов.

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