К поставкам оружия Украине подключился Пакистан 5 10.01.2023, 20:48

7,558

Страна поставит Киеву боеприпасы.

Пакистан планирует отправить 159 контейнеров с боеприпасами, предназначенных для Украины, из порта Карачи в порт Гданьск в Польше. Как сообщили источники издания The Economic Times, судно Vesuvius привезет 155-мм снаряды, метательные заряды M4A2, артиллерийские капсюли M82 и взрыватели PDM. Их предоставит исламабадский поставщик оружия DMI Associates в сотрудничестве с оборонными фирмами в Восточной Европе.

Взамен Пакистан ожидает получить помощь Украины в модернизации своих вертолетов Ми-17, а также в ремонте парка из 320 танков Т-80УД. Как ожидается, пакистанскими вертолетами займется украинская компания, производящая авиадвигатели и промышленные морские газовые турбины.

Ранее Пакистан сыграл важную роль в передаче оружия Украине от имени Великобритании в период с 6 по 15 августа 2022 года. Британские военные рейсы перевозили оружие с авиабазы Нур-Хан в Равалпинди в международный аэропорт Аврам Янку Клуж в Румынии, откуда груз везли в Украину. Для перевозки использовался самолет C-17A Globemaster III британских ВВС. Дальнейшие поставки для украинской армии могут совершаться таким же способом.

Украину и Пакистан связывают тесные военные и промышленные связи. Пакистан закупил более 320 украинских танков Т-80УД с полным комплектом боеприпасов и запасных частей. В период с 1991 по 2020 год Украина заключила с Пакистаном оружейные контракты на сумму почти $1,6 млрд. Также Исламабад договорился с Киевом о ремонте своего парка Т-80УД. Сумма контракта составила $85,6 млн. В прошлом году Пакистан и Украина договорились развивать военные связи, особенно в сферах производства вооружения, обучения персонала, контртеррористической деятельности и разведки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».