С начала полномасштабного вторжения РФ СБУ разоблачила более 600 российских агентов и шпионов
- 10.01.2023, 21:03
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Спецслужба расследует более 1,5 тыс. уголовных производств.
Служба безопасности Украины за время полномасштабного вторжения РФ разоблачила более 600 российских агентов и шпионов. Об этом 10 января сообщила пресс-служба СБУ.
«За этот период СБУ разоблачила более 600 российских агентов и шпионов, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против нашего государства», – говорится в сообщении.
С начала полномасштабной агрессии РФ спецслужба расследует более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Более 340 из них переданы в суд.
«По всем разоблаченным фактам контрразведка Службы безопасности проводит системную работу по привлечению к ответственности всех виновных лиц», – добавили в СБУ.