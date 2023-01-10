С начала полномасштабного вторжения РФ СБУ разоблачила более 600 российских агентов и шпионов 10.01.2023, 21:03

1,366

Спецслужба расследует более 1,5 тыс. уголовных производств.

Служба безопасности Украины за время полномасштабного вторжения РФ разоблачила более 600 российских агентов и шпионов. Об этом 10 января сообщила пресс-служба СБУ.

«За этот период СБУ разоблачила более 600 российских агентов и шпионов, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против нашего государства», – говорится в сообщении.

С начала полномасштабной агрессии РФ спецслужба расследует более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Более 340 из них переданы в суд.

«По всем разоблаченным фактам контрразведка Службы безопасности проводит системную работу по привлечению к ответственности всех виновных лиц», – добавили в СБУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».