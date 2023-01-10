РФ перебрасывает на восток Украины подготовленные в Беларуси подразделения 4 10.01.2023, 21:16

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Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины.

В Беларуси пока не наблюдается перемещение российской военной техники и солдат к границе с Украиной. Также не происходит перемещения подразделений белорусской армии. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает «Зеркало недели».

Он отметил, что Россия перебрасывает в восточные регионы Украины те подразделения, которые прошли подготовку на территории Беларуси.

«В то же время те силы РФ, которые находились до этого на территории Беларуси и проходили подготовку, их Россия потихоньку перебрасывает уже на восток нашей страны, чтобы усилить свою группировку», - подчеркнул Демченко.

Он заверил, что РФ и Беларусь нагнетают ситуацию, чтобы удерживать на северных границах украинскую армию. Недавно были анонсированы летно-тактические учения в период с 16 января по 1 февраля этого года.

«Сейчас сил и средств, создания такой ударной группировки, которая могла бы совершить повторное вторжение прямо сейчас, мы не замечаем. Это не отмечают и подразделения разведки», – отметил Демченко.

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