Репетитора Евгения Ливянта арестовали повторно
- 10.01.2023, 21:25
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Евгений Ливянт – известный репетитор по математике и физике.
Репетитора Евгения Ливянта арестовали на 10 суток. Это его второй срок ареста подряд, сообщает «Радыё Свабода».
Семью Ливянтов – Евгения, его жену Юлию и дочь Анну – задержали 28 декабря. Евгений и Анна получили по 14 суток ареста за «мелкое хулиганство», Юлия – 15. Также на 14 суток был арестован Алексей Иванов, совладелец образовательного центра «100Баллов».
Евгений Ливянт – известный репетитор по математике и физике, учредитель образовательного центра «100Баллов».