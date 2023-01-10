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Репетитора Евгения Ливянта арестовали повторно

  • 10.01.2023, 21:25
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Репетитора Евгения Ливянта арестовали повторно
Евгений Ливянт

Евгений Ливянт – известный репетитор по математике и физике.

Репетитора Евгения Ливянта арестовали на 10 суток. Это его второй срок ареста подряд, сообщает «Радыё Свабода».

Семью Ливянтов – Евгения, его жену Юлию и дочь Анну – задержали 28 декабря. Евгений и Анна получили по 14 суток ареста за «мелкое хулиганство», Юлия – 15. Также на 14 суток был арестован Алексей Иванов, совладелец образовательного центра «100Баллов».

Евгений Ливянт – известный репетитор по математике и физике, учредитель образовательного центра «100Баллов».

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