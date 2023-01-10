Блащак: Польша переносит линию обороны к границам с РФ и Беларусью 1 10.01.2023, 21:32

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Мариуш Блащак

Варшава будет предусматривать занятие обороны не по реке Висла, как раньше, а непосредственно на границе.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша меняет подход к защите страны от возможной вооруженной агрессии РФ, которая теперь будет предусматривать занятие обороны не по реке Висла, как раньше, а непосредственно на границе с РФ и Беларусью. Об этом он сказал в интервью изданию I.pl.

По словам Блащака, вновь создаваемая 1-я пехотная дивизия Легионов должна эффективно закрыть доступ к Польше.

«Мы отказываемся от доктрины, которая действовала многие годы, во время правления нынешней оппозиции. Тогда предполагалось, что оборона Польши начнется только на линии Вислы, и мы без боя отдадим восточную часть страны. Это могло бы привести к трагедиям, которые мы видели в Буче в Украине. Поэтому мы должны быть сильными и очень сильными именно на востоке нашей страны, ведь здесь проходит главная линия нашей безопасности и независимости», - отметил он.

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