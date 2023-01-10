Президент Литвы: Режим Лукашенко должен попасть под санкции как близкий союзник РФ

Президент Литвы: Режим Лукашенко должен попасть под санкции как близкий союзник РФ6
- 10.01.2023, 21:56
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Режим активно участвует в войне против Украины.
В отношении Беларуси должны быть введены новые санкции, поскольку она вовлечена в развязанную Россией войну против Украины, заявил изданию «Позірк» президент Литвы Гитанас Науседа.
Таким образом он прокомментировал заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о новых ограничительных мерах в отношении режима Александра Лукашенко.
«Пока рано делать какие-либо конкретные выводы, — сказал Науседа. — Но это (введение новых санкций. — Прим. ред.) очень логично, поскольку Беларусь активно участвует в войне против Украины. Мы должны наказать и ввести санкции не только в отношении России, но и в отношении Беларуси как близкого союзника России. И я очень надеюсь, что для реализации этих санкций хватит политической воли».
Напомним, на пресс-конференции 10 января фон дер Ляйен анонсировала новые санкции в отношении режима Лукашенко за поддержку войны в Украине.