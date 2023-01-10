В Вильнюсе открылось бюро «Радыё Свабода» 1 10.01.2023, 22:17

На церемонии открытия присутствовал президент Литвы.

В Вильнюсе открылось бюро «Радыё Свабода».

Торжественная церемония прошла 10 января. На ней присутствовали президент Литвы Гитанас Науседа, президент RFE/RL Джейми Флай и Светлана Тихановская.

«Для Литвы большая честь предоставить убежище и поддержать членов гражданского общества Беларуси, — говорил в своей речи Науседа. — Это очень символично. Потому что Вильнюс — это город Франциска Скорины и Кастуся Калиновского. Место свободолюбивых людей из Беларуси».

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