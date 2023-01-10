Жильцы гомельской трехэтажки жалуются, что их дом похож на «Титаник» 10.01.2023, 22:35

Подвал заливает водой, но коммунальники не реагируют.

В подвале гомельского дома с каждым днем прибывает вода, в нижних квартирах стоит сырость, но коммунальники никаких мер не принимают, отговариваясь выходными и занятостью. О своей проблеме жильцы дома рассказали в паблике «ЧП Гомель», а в доказательство своих слов показали видео потопа.

Потоп начался в трехэтажном многоквартирном доме по улице Шоссейной, 9а в областном центре. На ролике, которой записали гомельчане, видно, что вода стоит уже довольно высоко. Более того, жильцы сетуют, что с каждым днем она все прибывает, а в квартирах на первом этаже стоит сырость.

Тем временем, утверждают люди, службы ЖКХ пока не предприняли никаких действий по откачке воды: «ссылаются на выходные и занятость».

Напомним, в начале января МЧС предупредило о том, что из-за аномально теплого Нового года и растаявшего снега возможно затопление от рек и талых вод, особенно в низинных участках местности.

В некоторых местах на юге Беларуси это уже происходит: Белгидромет предупреждал об опасно высоком уровне воды на притоке Сожа реке Проня, притоках Припяти реках Случь и Уборть, а также о выходе из берегов притока Днепра реки Друть.

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