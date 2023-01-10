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Канада приобретет систему NASAMS и передаст ее Украине

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  • 10.01.2023, 22:36
Канада приобретет систему NASAMS и передаст ее Украине

Об этом заявила министр обороны Канады.

В ближайшее время Канада объявит новый пакет военной помощи для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

«Сегодня у меня был очень продуктивный разговор с моей близкой подругой министром национальной обороны Канады Анитой Ананд», - говорится в сообщении.

По словам Резникова, министр обсудили очень хорошие будущие новости от Канады, которые значительно усилят обороноспособность Украины. Министр отметил, что Канада в скором времени объявит о дополнительном пакете безопасности помощи Украине.

Канада купит у США передовую национальную зенитно-ракетную систему NASAMS, чтобы передать ее Украине.

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