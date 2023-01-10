В Бресте ищут суррогатную мать по объявлению 6 10.01.2023, 22:46

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Сколько готовы заплатить?

Минское агентство разместила на популярной интернет-площадке объявление о поиске суррогатной матери из Бреста. Внимание на публикацию обратил BrestCity.

Агентству из Минска «требуется суррогатная мама в возрасте строго от 20 до 35 лет, у которой есть ребенок, не более одного кесарево».

«Заключаем официальный договор у нотариуса, все необходимые анализы и обследования за наш счет. Сумма всех выплат от 54300 рублей и выше. Персональный куратор от первого обращения к нам и до рождения ребенка», — указано в объявлении.

Напомним, в Беларуси суррогатное материнство применяется на основе договора, который подлежит нотариальному удостоверению и заключается с согласия супругов обеих сторон, писал ранее портал 1prof.by.

По данным Белорусской нотариальной палаты, в 2020 году в Беларуси заключили 33 договора суррогатного материнства. В 2019 году — 46.

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