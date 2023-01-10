Россияне «взорвали» рынок недвижимости ОАЭ 10.01.2023, 22:50

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Граждане России в основном покупали недвижимость в люкс-сегменте.

В Дубае объем продаж недвижимости стал рекордным за всю историю, а плата за аренду взлетела до беспрецедентного уровня. Одна из причин — приток россиян, пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании CBRE Group.

Всего по итогам 2022 года было совершено свыше 90 881 сделок с недвижимостью. Объем продаж в прошлом году побил державшийся больше десяти лет рекорд 2009 года, когда зафиксировали 81 182 таких сделок.

В то же время количество договоров об аренде жилья выросли на 11% в 2022 году по сравнению с годом ранее, что отражает прирост жителей города.

«Это был невероятный год. Это самое большое количество продаж за всю историю, отчасти потому, что предложение новых домов увеличивается, а также потому, что спрос был сильным», — сказал агентству руководитель отдела исследований CBRE Таймур Хан.

Рынок недвижимости жилье в Дубае вырос, хотя почти во всем мире тренд был отрицательным. В большинстве стран стоимость недвижимости упала на фоне роста процентных ставок и все более мрачных экономических перспектив.

Цены на жилье в Дубае взлетели во многом из-за притока россиян, которые стремились перевезти свои активы после вторжения России в Украину. По словам Таймура Хана, граждане России в основном покупали недвижимость в люкс-сегменте.

Еще одна причина бума на рынке недвижимости: сбежавшие от жестких коронавирусных ограничений банкиры из Китая, отмечает Bloomberg. Они также поддержали спрос на рынке жилья.

В 2023 году объемы продаж недвижимости в Дубае начнут немного спадать, прогнозирует CBRE. Сейчас в эмирате строятся 70 тысяч новых домов. Это сбавит цены на жилье и аренду.

В декабре арендовать виллу можно было в среднем за $76 тысяч за год, а квартиру — за $25 тысяч. С начала года стоимость выросла примерно на 25%.

С начала войны в Украине ОАЭ зарекомендовали себя как тихая и надежная гавань для российских денег и активов вне досягаемости американских санкций.

По меньшей мере 38 предпринимателей или чиновников, связанных с российским президентом Владимиром Путиным, владеют домами в Дубае, общая стоимость которых превышает $314 миллионов, писала газета The New York Time со ссылкой на данные Центра перспективных оборонных исследований.

Однако вскоре ОАЭ могут перестать быть стол комфортной юрисдикцией для российских денег. Вашингтон ведет переговоры с ОАЭ, пытаясь убедить страну в важности ликвидации схем по уклонению от санкций, говорил источник NYT в Госдепартаменте США.

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