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В Украине ликвидирован уроженец Брагина, воевавший в ЧВК «Вагнера»

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  • 10.01.2023, 23:07
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В Украине ликвидирован уроженец Брагина, воевавший в ЧВК «Вагнера»
Алексей Тишкевич

Алексей Тишкевич попал в ЧВК из колонии.

Белорус, воевавший в российском ЧВК «Вагнера», погиб в боях под Бахмутом. Его похоронили на этой неделе, сообщает «Белсат» со ссылкой на собственные источники.

По информации «Белсата», погибший – 30-летний уроженец Брагина Алексей Тишкевич. Как удалось узнать из источников, близких к его семье, он погиб 26 ноября от стреляно-осколочного ранения. О гибели Алексея его родным сообщили 3 января. Его отец забрал тело сына из Воронежа. Погибшего похоронили 8 января в деревне Углы Брагинского района.

По неподтвержденной информации, Тишкевич попал в ЧВК из колонии, где отбывал 15 лет по «наркотической» статье. Известно, что в Беларуси он был дважды судим за квартирные грабежи – в 2008 и 2010 годах.

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