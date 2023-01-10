Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина лишили гражданства Украины

Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина лишили гражданства Украины1
- 10.01.2023, 23:25
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Нардепов подозревают в госизмене.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства четырех народных депутатов, подозреваемых у государственной измене.
Об этом сообщила 10 января, ссылаясь на источники, «Украинская правда».
Согласно указу, это народные депутаты от пророссийской партии ОПЗЖ, деятельность которой приостановлена после вторжения РФ в Украину: Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин, а также внефракционный Андрей Деркач.
По данным «Украинской правды», всех четырех также планируют лишить мандатов.
Как отметил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, решение о лишении мандата должна принять Верховная Рада.
«Похожая история была с [нардепом от ОПЗЖ Вадимом] Рабиновичем – после информации о лишении гражданства его лишили мандата», – написал парламентарий.