Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина лишили гражданства Украины 1 10.01.2023, 23:25

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Виктор Медведчук

Нардепов подозревают в госизмене.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства четырех народных депутатов, подозреваемых у государственной измене.

Об этом сообщила 10 января, ссылаясь на источники, «Украинская правда».

Согласно указу, это народные депутаты от пророссийской партии ОПЗЖ, деятельность которой приостановлена после вторжения РФ в Украину: Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин, а также внефракционный Андрей Деркач.

По данным «Украинской правды», всех четырех также планируют лишить мандатов.

Как отметил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, решение о лишении мандата должна принять Верховная Рада.

«Похожая история была с [нардепом от ОПЗЖ Вадимом] Рабиновичем – после информации о лишении гражданства его лишили мандата», – написал парламентарий.