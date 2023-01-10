На севере Киевщины минируют пути вероятного наступления войск РФ

На севере Киевщины минируют пути вероятного наступления войск РФ3
- 10.01.2023, 23:35
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Фотофакт.
На севере Киевщины саперы минируют пути вероятного выдвижения войск противника.
Об этом сообщил командующий группировки сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.
«Инженерно-саперными подразделениями в первую очередь проводится минирование танкодоступных участков местности и путей вероятного выдвижения противника: дороги, лесные полосы, линии электропередач и т.д.».
Он уточнил, что минирование проводится с целью недопущения быстрого вклинивания противника в боевые порядки подразделений для дальнейшего нанесения ему огневого поражения средствами артиллерии.