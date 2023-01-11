В Литве перехватили белорусские сигареты на 179 тысяч евро 11.01.2023, 1:03

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Фотофакт.

7 января литовские таможенники задержали крупную партию сигарет, которую везли из Беларуси.

Грузовой автомобиль пересекал границу в пункте пропуска «Лаворишки». Автомобилем управлял гражданин Беларуси, вместе с ним ехал литовец – менеджер компании, владеющей фурой. Водитель заявил, что ничего не везет, но таможенники отправили грузовик на рентген. Там выяснилось, что автомобиль оборудован тайниками, в которых были спрятаны сигареты.

Из тайников в полу и потолке полуприцепа достали 70 тысяч пачек беларусских сигарет Minsk Capital QS и NZ Gold. Их стоимость оценили в 179,5 тысячи евро, сообщает таможня Литвы.

Начато предварительное расследование. Белоруса и литовца задержали.

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