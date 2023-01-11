Пентагон: Украинские военные будут обучаться работе с ЗРК Patriot в США со следующей недели 11.01.2023, 2:22

В обучении будут участвовать от 90 до 100 украинских солдат.

Пентагон подтвердил, что военнослужащие ВСУ будут обучаться работе с ЗРК Patriot в США, а тренировки начнутся на следующей неделе.

Об этом сообщает CNN.

«Patriot внесет свой вклад в возможности противовоздушной обороны Украины и предоставит украинскому народу еще одну возможность защищаться от продолжающихся воздушных атак России», — сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер.

Отмечается, что в обучении будут участвовать от 90 до 100 украинских солдат. Тренировки начнутся уже на следующей неделе в Форт-Силле в Оклахоме.

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