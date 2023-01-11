Зеленский: Свободный мир располагает всем необходимым, чтобы обеспечить поражение России 11.01.2023, 3:38

Владимир Зеленский

Гарантия поражения агрессора важна не только для Украины, но и для глобальной демократии.

Свободный мир обладает всем необходимым, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению. Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Гарантия поражения агрессора важна не только для Украины, но и для глобальной демократии, для всех, кто ценит свободу. «Тем более это важно сейчас, когда Россия еще собирает силы для очередной эскалации», сказал Зеленский.

Президент заявил, что Украина вместе с партнерами должна сделать и делает «все, чтобы уже сейчас хозяевам России стало понятно: эскалация им не поможет. Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным при всех и всем, кого и что Россия будет пытаться бросить в бой».

Зеленский сообщил, что после поездки в Вашингтон провел уже около тридцати переговоров с лидерами и представителями государств-партнеров и поблагодарил союзников за активную помощь и поддержку. «Буквально ощущается с каждым днем, как решимость мира преодолеть российскую агрессию становится все сильнее», – подчеркнул он.

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