Глава МИД Латвии: Полный разгром России – в наших интересах 11.01.2023, 5:42

Эдгар Ринкевич

Эдгар Ринкевич обозначил приоритеты внешней политики Латвии в 2023 году.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич передал правительству страны ежегодный доклад, в котором военное поражение России в Украине рассматривается как один из ключевых факторов внешней политики. Об этом сообщает Delfi.lv.

Издание ссылается на опубликованное в повестке дня Сейма резюме доклада, который будет заслушан депутатами 26 января. Доклад посвящен итогам 2022 года и задачам, которые Ринкевич ставит перед МИД на 2023 год.

В резюме перечислены названия разделов доклада, среди которых «Российская агрессия в Украине», «Вопросы международной безопасности и трансатлантические отношения», «Защита международного правопорядка, основанного на верховенстве права» и другие.

В разделе, посвященном вторжению РФ в Украину, говорится, что агрессия России, совершенные ею военные преступления, противозаконная аннексия территорий Украины, а также постоянный шантаж международного сообщества угрозами применения оружия массового уничтожения существенно повлияли на международную повестку дня.

Ринкевич отмечает, что Россия считает, что противостоит не только Украине, но и всему Западу. Поэтому основными целями внешней политики Латвии становятся гарантия независимости страны и укрепление ее безопасности, и военное поражение России в Украине является для этого одной из важнейших предпосылок.

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