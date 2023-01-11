В Белгородской области военные РФ устроили «разборки» с применением тяжелого оружия 11.01.2023, 8:05

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Мощные взрывы потрясли Шебекино, много пострадавших.

В Белгородской области вечером 10 января сообщили о мощных взрывах. Также «хлопок» наведался во временно оккупированную россиянами Новую Каховку.

Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает «24 канал». Губернатор Белгородской области рассказал о пострадавших.

Вечером 10 января ряд телеграмм-каналов сообщил о взрывах в Шебекино в российской Белгородской области.

«В Шебекино (БНР) сейчас проходят разборки между местными с применением тяжелого вооружения. Но это не точно», – сообщили в «Оперативном ВСУ».

Губернатор Вячеслав Гладков традиционно заявил об обстреле города.

«По предварительным данным, есть двое пострадавших – мужчина и женщина. Информация о разрушениях уточняется. Все оперативные службы находятся на месте», – написал губернатор.

Позже российские СМИ сообщили, что количество пострадавших выросло до 5.

Кроме этого, по информации телеграмм-канала «єТревога», взрывы слышали во временно оккупированной россиянами Новой Каховке

«СМИ сообщают о взрывах. Будьте осторожны!» – говорится в сообщении.

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