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Провальный штурм «вагнеровцами» промзоны Соледара попал на видео

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  • 11.01.2023, 8:08
  • 8,932
Провальный штурм «вагнеровцами» промзоны Соледара попал на видео

Кадры были отсняты украинскими военными.

ВСУ успешно ликвидировали группу российских наемников ЧВК «Вагнера», когда те выдвинулись на штурм промзоны Соледара.

Видео аэроразведки тактической группы «Карпаты» опубликовал журналист Юрий Бутусов. Как утверждает Бутусов, кадры были отсняты военными 3 января.

Дрон ВСУ, в частности, зафиксировал момент удара по штурмовикам террористов, в результате которого некоторых россиян подбросило взрывами.

Атака, которая координировалась с воздуха, прошла тогда, когда «вагнеровцы» подбирались к позициям украинских защитников через забор промзоны.

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