Шойгу унизил Пригожина 1 11.01.2023, 8:14

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Борьба военных группировок за власть в Кремле вышла на новый уровень.

В России произошло знаковое возвращение генерала Александра Лапина, которого несколько месяцев назад обвинили в фиаско российских оккупационных войск в Харьковской области. Несмотря на позорное поражение Лапина назначили на должность начальника главного штаба сухопутных войск вс РФ. Это кадровое решение в очередной раз обострило противостояние между так называемыми башнями Кремля. Лапин является человеком министра обороны РФ Шойгу, а его едва ли не самый главный внутренний враг - руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин. Что стоит за клановой борьбой в России и у кого больше мышц и сил – своим мнением в эфире «Апостроф TV» поделился политтехнолог Ярослав Макитра.

Генерал Лапин является человеком группы Шойгу-Герасимов. В свое время, после поражения войск РФ на Харьковщине, против Лапина много выступали руководитель Чечни Кадыров, представители ПВК «Вагнер» и много разных российских так называемых военкоров и блоггеров.

Тогда он фактически был устранен. Но его назначение сейчас – пусть и не на фронтовую должность, но достаточно хлебную, позволяющую себя неплохо чувствовать в кремлевских реалиях – свидетельствует о том, что группировка Шойгу-Герасимов не сдается и сохраняет серьезное влияние.

Если раньше были разговоры и, скажем так, ожидания того, что Пригожин с Кадыровым смогут подвинуть Шойгу, то сейчас об этом говорить бесполезно. Возвращение Лапина как раз является есть тому подтверждением. Показательным звоночком того, что Шойгу сохраняет свое влияние и не все так гладко у Кадырова и Пригожина, является то, что перед новым годом, когда было награждение так называемых героев РФ, то там присутствовали непосредственно Шойгу, Герасимов и другие люди этого крыла, и не были никоим образом представлены никто из критикующих их на данном этапе. В то же время, сейчас можно ожидать новую порцию критики оппонентов Герасимова и новый виток внутривидовой борьбы в России, которая очень жестко длится уже несколько месяцев.

Очевидно, что возведенная система российской властной верхушки – то есть определенный конгломерат бизнеса, бандитов и спецслужб – до войны публично функционировала как единый механизм. Но на фоне войны, поражений на фронте и очень неоднозначных действий, эти конфликты, которые мы видим сегодня, начали вылезать наружу. Потому и появляются группы влияния, так называемые башни Кремля, которые сейчас себя четко проявляют. Конечно, ухудшение ситуации на фронте будет только детонировать эти конфликты. А ожидаемые поражения россиян на фронте и дальше будут влиять на внутреннюю кремлевскую кухню.

Вот буквально на днях целый ряд российских блоггеров с угрозами на уровне мата набросился на Гиркина-Стрелкова, который также за словом в карман не лезет. То есть там после каждого поражения уровень конфронтации только набирает обороты и масштабы. В Кремле сейчас нет контроля над теми же военкорами, либо их информационным пространством.

Что касается противопоставления Лапина Суровикину, который его заменил после поражения в Харьковской области – это сигнал того, что Шойгу сохраняет позиции и ему было принципиальным оставлять на знаковых должностях своих людей. Да, они не влияют непосредственно на фронт, но рядом с Шойгу. А вот Суровикин сейчас получает очень много критики, его называют грозой трансформаторов, хотя раньше на него возлагали много надежд, придумывали ему такие эпитеты как Армагеддон и тому подобное. А сейчас с него многие стебутся, потому что все на что он оказался способен – это бить по трансформаторам. Его позиции однозначно ослабли, и началось это после их бегства из Херсона. Они могут сколько угодно рассказывать о больших успехах и удачных перегруппировках – но есть факт.

Еще один элемент того, что Шойгу отвоевывает позиции – это усиление роли ЧВК Патриот. Но здесь дело не только в Шойгу. Сейчас каждый, кто имеет ресурс в России, пытается обеспечить себя такими частными армиями.

В свое время в 2014 году в Украине было что-то похожее. Когда у нас была слабая армия, и многие формировали фактически частные батальоны. И у нас было много проблем, пока не было установлено единое армейское управление. А Россия пошла в обратном направлении – от профессиональной армии они сейчас переходят в такие отдельные подразделения. И каждый, кто видит или хочет видеть для себя какое-то будущее в России, пытается сформировать подобное подразделение. Чтобы и защищать себя, и иметь возможность влиять на ситуацию. И сегодня у россиян возникла очень серьезная проблема с кадровыми военными – мы истребили огромное количество и офицерского состава, и высшего руководства. Но они это не исправляют, а наоборот – кадры уходят в ЧВК. Это также играет свою роль в ослаблении русской армии.

Что касается Кадырова, то следует упомянуть, что в начале войны его фамилию вообще боялись озвучивать вслух. Даже путина меньше боялись. И очень часто пугали несогласных с российским режимом фамилией Кадырова. Но делать героя из чеченца – это очень непросто и сложно. Да и не вписывалось это в повестку Кремля. Тот же Пригожин вписался элементарно, потому что его стиль поведения полностью соответствует русским гопникам, которые фактически ведут верх во внутривидовой войне и возглавляют войну с Украиной. К примеру, формирование армии зэков, их стиль общения, управления, даже ведения военных действий. Они такие прямолинейные, мат на мате, с бутылкой водки и т.п. – типичные русские. И если в начале войны мы помним кадыровцев, то сейчас достаточно быстро так называемые простые русские заменили кадыровцев на войне. Такова современная гопническая Россия.

Кадырова задвинули на второй план. Более того, за последние полгода, если не ошибаюсь, Кадыров встречался с Путиным только однажды. И там был интересный момент – Путин стоял на расстоянии 10 метров от Кадырова, а тот подавал это как большую встречу. Это свидетельствует о том, что сейчас он не входит в близкий круг путина. Сейчас Кадыров, как и ранее, ориентируется на руководителя Росгвардии Золотова. Это как отдельная линия группы управления.

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