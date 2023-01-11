План Залужного: Украина готовит ударный кулак, который России не сдержать 2 11.01.2023, 8:49

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фото: AP

Названа дата вхождения ВСУ в Крым.

Новость о скорых поставках Украине бронетехники НАТО прояснила планы Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Киев готовит ударный кулак для разгрома оккупанта.

Об этом рассказал российский историк, политик, политэмигрант Дмитрий Чернышевский в своем видеоблоге в YouTube.

Он обратил внимание на то, что Залужный придерживается осторожной и продуманной линии в войне с Россией. Он не позволяет успехам ослепить себя, не бросается сломя голову. Например, после трех крупных битв под Изюмом, Лиманом и Херсоном он всегда давал приказ останавливаться и закреплять успех.

«Залужный показал себя как командир осторожный и проницательный, который умеет навязывать врагу свою волю, умеет выигрывать битвы… Что еще важнее, он не зарывается, умеет стратегически просчитывать победу», - рассказал Чернышевский.

Сейчас, отметил историк, на фронте образовалась некая оперативная пауза. Наступать масштабно не пытаются ни украинцы, ни россияне. ВС РФ сейчас занимаются обустройством линий обороны сразу на трех участках: в направлении Мелитополя, у Кременной, а также в аннексированном Крыму.

«О чем это говорит? Внимание российского командования мечется, они ждут, где ударит украинская армия. Они знают, что 8 украинских бригад высвободились под Херсоном и ожидают удара. А Украина этот удар не наносит… Русское командование не может угадать, где ударят ВСУ… Оно рассредотачивает внимание и силы… Оперативная пауза очень характерная. Российское командование боится наступать, не может наступать, предпочитает сначала встретить удар украинцев, но не понимает, где он будет нанесен», - рассказал российский политик.

Он считает, что командир оккупационной армией РФ Сергей Суровикин на самом деле не готовит большого контрнаступления. «Видно, что готовится к обороне… Как в 43-м стать в принудительную оборону под Курском, встретить удар и перейти в контрнаступление», - рассказал Чернышевский.

ВСУ же, с его слов, ждут поставок той самой НАТОвской бронетехники. И это страшный сон для агрессора. «Украина, оттягивая наступление, (...) выигрывает время для того, чтобы приехали поставки западные: бронетехника, снаряды. Украина накапливает ресурсы. И угроза этого кулака, который с каждым днем становится все мощнее, нависает над российскими позициями. А что с российской стороны? Оттуда едут на фронт уже Т-34. Что казалось невозможным еще полгода назад, над чем смеялись… Докатились! Российская армия ослабевает, а украинская усиливается… Главнокомандующий ВСУ методично готовится, увеличивая свое преимущество к нанесению решающего удара. Следующее сражение будет решающим, после него исход войны будет реально решен… Будет сломлен хребет фашистской агрессии, и Украина пойдет к освобождению своей земли. Это мы сейчас и видим», - подчеркнул российский историк.

Он считает победу Украины в этой войне неизбежной. «К концу лета перевес Украины будет настолько велик, что они войдут в Крым. И тогда война реально может закончиться», - констатировал Чернышевский.

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